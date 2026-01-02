Кадыров опроверг сообщения о болезни и госпитализации в Москву

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг сообщения СМИ о своей болезни и госпитализации в Москву в конце декабря. Видео с главой региона выложил в Telegram-канале министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев.

«Настрой боевой. Люди нормальные понимают нас, а эти сатанисты и неонацисты свое дело делают, им за это платят. Что бы мы ни говорили, что бы ни показывали — все равно будут эти сплетни»,— сказал господин Кадыров на видео.

Под роликом господин Дудаев оставил расписание главы Чечни с 29 декабря по 2 января. Среди перечисленных задач господина Кадырова — совещание по подведению итогов текущего года, поздравление жителей республики с Новым годом, отправка техники в зону боевых действий на Украине. «Тем не менее сатанисты вбросили очередные фейки касательно состояния здоровья Главы ЧР»,— написал министр.

Сегодня СМИ и Telegram-каналы распространили информацию о том, что 25 декабря Рамзан Кадыров был госпитализирован в Москву из-за болезни. Из-за чего глава Чечни пропустил заседание Госсовета, которое прошло в этот день в столице под председательством президента России Владимира Путина.