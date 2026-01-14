Ставропольский край привлек почти 3 млрд рублей через соглашения ГЧП

В Ставропольском крае завершили 40 проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) общим объемом инвестиций свыше 2,9 млрд руб. Об этом сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам министра, среди проектов 38 концессионных соглашений, одно соглашение о ГЧП и одно — о муниципально-частном партнерстве. В настоящее время в разработке находятся проекты на сумму более 100 млрд руб.

Так, в регионе готовятся к подписанию соглашение о строительстве многофункционального спортивного комплекса на территории Кавказских Минеральных Вод. Объект предназначен для занятий большим теннисом и падел-теннисом. Планируется, что комплекс включит четыре крытых и пять открытых кортов для большого тенниса, пять площадок для падел-тенниса, тренажерный зал, зону для настольного тенниса, площадку для дзюдо, пункт общественного питания и раздевалки. Инвестиции в реализацию проекта составят 354 млн руб. Инициатива прошла отбор и получила федеральную субсидию.

Константин Соловьев