Модернизация не для всех

Столкнувшиеся с нехваткой персонала российские предприятия инвестируют в оптимизацию производств больше, чем не имеющие этой проблемы, следует из опубликованной в научном издании РАНХиГС статьи сотрудников Центробанка. При этом результаты применения этой очевидной бизнес-идеи довольно скромны: хотя доля столкнувшихся с дефицитом кадров компаний за рассматриваемый исследователями период выросла более чем втрое (с 8% до 26%), доля нарастивших инвестиции увеличилась с 7,5% лишь до 9%. Процесс сдерживают дорогие кредиты и рост цен на высокотехнологичное оборудование, а также нехватка специалистов, способных с ним работать.

Дефицит кадров на российском рынке труда стимулирует рост инвестиций в промышленности — средства идут на приобретение и развитие трудосберегающих технологий, что позволяет говорить об эффекте замещения труда капиталом. Такой вывод делают авторы статьи, опубликованной в выпускаемом РАНХиГС журнале «Экономическая политика» (сотрудники главного Южного управления Банка России Любовь Антосик, Анастасия Белая и Карэн Туманянц).

Исследователи проанализировали данные «Мониторинга предприятий» ЦБ за 2019–2023 годы и выяснили, что вероятность увеличения инвестактивности компаний, столкнувшихся с нехваткой персонала, на 4,5 процентного пункта выше, чем у тех, кто с такой проблемой не столкнулся. При этом значимость этого фактора «имеет тенденцию к росту», фиксируют авторы из ЦБ.

При нехватке рабочих рук компании стараются оптимизировать рабочие процессы, вкладываясь в передовые технологии.

Об инвестициях в автоматизацию производств как о единственном способе долгосрочного решения проблемы дефицита кадров ранее уже писали эксперты РАНХиГС (см. “Ъ” от 15 марта 2025 года). В этой логике развивается и реализуемый правительством федеральный проект по повышению производительности труда (см. “Ъ” от 8 декабря 2023 года).

Впрочем, зафиксированная исследователями связь дефицита кадров с инвестициями не прямая: при росте доли опрошенных компаний, которым не хватает рабочих рук, с 8% до 26% процент увеличивших свою инвестактивность вырос с 7,5% лишь до 9%. Такой показатель, отметим, может быть обусловлен рядом сдерживающих факторов: высокой стоимостью высокотехнологичного оборудования (иностранное стало дороже из-за усложнения цепочек поставок и сокращения предложения, российское же не позволяет сэкономить в силу больших затрат на его разработку), нехваткой квалифицированного персонала и высокой стоимостью заемного капитала.

Рост числа расширяющих инвестиции компаний в итоге фактически не влияет на индекс производительности труда, рассчитываемый Росстатом: и в 2019, и в 2023 годах он был равен 102,4%.

Насколько трудоемкими являются новые мощности, в которые вкладывается бизнес, исследователи в рамках рассматриваемой работы не освещают. Ранее аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования фиксировали сокращение объемов инвестиций в машины и оборудование в период 2022–2023 годов при значительно больших вложениях в нежилые помещения и объекты интеллектуальной собственности, в частности, в замещающее зарубежный софт программное обеспечение (см. “Ъ” от 7 августа 2024 года).

Полина Попова, Олег Сапожков