В Ижевске встали трамваи из центра до улицы Гагарина из-за повреждения кабеля
В Ижевске нет движения трамваев № 1, 5, 9 и 12 на участке от Центра до улицы Гагарина с 09:45. Причина — отключение напряжения. Как сообщили в горадминистрации, повреждение кабеля «серьезное», восстановительные работы могут занять от пяти до семи часов.
Фото: Амир Закиров
Движение организовано следующим образом:
- 1-й маршрут: Сквер металлургов — улица Карла Маркса — Центр и обратно.
- 5-й маршрут: Буммаш — улица Халтурина — улица Ленина— Центр и обратно.
- 9-й маршрут: Буммаш — улица Кирова — улица Карла Маркса — Центр и обратно.
- 12-й маршрут: улица Ворошилова — улица Ленина — Центр и обратно.