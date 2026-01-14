Стартовая цена билетов на Олимпиаду-2028 составит $28

Оргкомитет Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе проведет лотерею, победители которой получат право приобрести билеты на Игры. Как сообщает BBC, около миллиона из них будут продаваться по цене $28. Примерно треть от общего количества билетов будут стоить менее $100.

Болельщики смогут принять участие в розыгрыше билетов на все мероприятия Олимпиады, в том числе на церемонии открытия и закрытия. До середины марта они должны зарегистрироваться на специальном сайте, указать имя, адрес электронной почты и индекс. Первый этап продажи стартует 9 апреля и завершится 19 апреля.

Председатель оргкомитета Кейси Вассерман заявил, что «эти Игры принадлежат всем», поэтому они должны быть «доступными и инклюзивными». Отмечается, что для жителей Лос-Анджелеса и Оклахома-Сити (там будут проходить соревнования по софтболу и гребному слалому) будет открыто специальное окно для предварительной покупки билетов.

Олимпийские игры 2028 года пройдут с 14 по 30 июля.

Таисия Орлова