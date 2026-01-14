Шереметьево доставил 97% багажа по заявкам от пассажиров «Аэрофлота» и «России»

Аэропорт Шереметьево на 97% выполнил план по адресной доставке багажа пассажиров «Аэрофлота» (MOEX: AFLT) и «России». Об этом сообщила пресс-служба авиагавани. Речь идет о задержанном багаже пассажиров, чьи рейсы прибыли в дни сильных снегопадов 9 и 10 января.

Сейчас аэропорт работает по расписанию, отметила его пресс-служба. Рейсы российских и зарубежных компаний обслуживаются в полном объеме. В Шереметьево порекомендовали пользоваться «наиболее надежным в данных условиях транспортом — поездами».

Проблемы с выдачей багажа начались в аэропорту 9 января из-за сильного снегопада. Пассажирам приходилось ждать свой багаж по несколько часов. В Минтрансе России позднее пояснили, что задержки были связаны с уборкой снега и разгрузкой зоны получения багажа. С территории Шереметьево за сутки вывезли более 1 млн куб. м снега.