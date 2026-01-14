В CanPack прокомментировали внешнее управление в отношении российских активов

CanPack Group, второй производитель алюминиевых банок в Европе, оценивает последствия введения внешнего управления в российских структурах, сообщила компания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В группе заявили, что 30 лет ее подразделения в РФ поставляли упаковку на местный рынок и обеспечивали рабочие места более чем 500 сотрудникам, соблюдая законодательство. CanPack Group отметила, что не понимает, почему власти передали ее деятельность в РФ под внешнее управление. В компании добавили, что намерены принять все соответствующие меры для защиты своих прав.

По указу президента РФ Владимира Путина доли Can-Pack S.A. и Tapon France в «Кэн-Пак» и «Кэн-Пак завод упаковки» переданы ООО «Стальэлемент», которое занимается торговлей металлопродукцией. В РФ CanPack управляет двумя предприятиями в Московской и Ростовской областях. В Алюминиевой ассоциации оценили долю CanPack на российском рынке почти в 30%. Остальное занимает группа «Арнест» Алексея Сагала.

Подробнее — в материале “Ъ” «Иностранцев изолировали от России».

Анатолий Костырев