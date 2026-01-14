Почти 55 тыс. кубометров вывозят с улиц Петербурга каждые сутки

Суточный объем вывоза снега с улиц Петербурга достиг рекордного показателя за последние годы — почти 55 тыс. кубометров, сообщает пресс-служба Смольного. Это около 4600 рейсов самосвалов в сутки, которые непрерывно работают, чтобы ликвидировать последствия сильного снегопада.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Комитет по благоустройству в свою очередь поблагодарил автомобилистов, которые уступают дорогу спецтехнике и своевременно убирают личный транспорт с мест уборки, что позволяет технике работать эффективно. В противном случае снег приходится убирать вручную, что значительно замедляет процесс.

После обеспечения проезда по основным магистралям во время снегопадов коммунальные службы перешли к этапу ликвидации снежных валов вдоль дорог и тротуаров. Собранный снег вывозится на снегоплавильные пункты «Водоканала Санкт-Петербурга».

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что с начала зимы петербургские службы вывезли более 500 тыс. кубометров снега. Снегоплавильный пункт на Октябрьской набережной стал рекордсменом, приняв более 73 тыс. кубометров снега.

Андрей Маркелов