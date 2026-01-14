В Ульяновской области завершено расследование деятельности ОПГ обнальщиков

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух лиц, обвиняемых в незаконной банковской деятельности в крупном размере в составе организованной группы (п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, до семи лет лишения свободы), неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ, до семи лет лишения свободы), создании подставных юридических лиц (п. «б» ч. 2 ст. 173.1, до пяти лет лишения свободы) и покушении на мошенничество (ст.30 ч. 4 ст.159 УК РФ, до семи с половиной лет лишения свободы). Об этом в среду, 14 января, сообщило ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По версии следствия, в период с 2022 года по 2024 год в Димитровграде Ульяновской области директор компании совместно с двумя сообщниками подыскивали лиц, которые за денежное вознаграждение фиктивно регистрировали на себя юридические лица и статусы ИП, передавая обвиняемым в пользование свои банковские карты и иные инструменты ведения хозяйственной деятельности. Получив контроль над фиктивными компаниями, участники ОПГ проводили по их счетам финансовые операции с участниками рынка, желающими вывести денежные средства из безналичного расчета в обход госконтроля. За это члены ОПГ брали до 10% от суммы операций, создавая по каждой операции фиктивные платежные поручения.

По данным СУ СКР, за два года незаконной банковской деятельности участниками ОПГ были проведены незаконные финансовые операции на сумму не менее 211 млн руб., от которых «получен преступный доход, превышающий 12,5 млн руб.». Кроме того, отмечает следствие, используя подконтрольные персональные данные, участники ОПГ в 2024 году пытались оформить два кредита на суммы 10 млн руб. и 1,9 млн руб., однако банки, засомневавшись в платежеспособности компаний, отказали в рассмотрении заявок. На имущество обвиняемых был наложен арест на сумму свыше 17 млн руб. Организатор ОПГ был заключен под стражу. Третий участник ОПГ объявлен в розыск.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», участники ОПГ были задержаны в конце января 2025 года. Незаконность финансовых операций была выявлена в ходе прокурорской проверки, которая выявила, что от имени целого ряда компаний совершались сделки «с признаками транзита денежных средств без фактического товарообмена», при этом выяснилось, что у этих компаний «нет ни сотрудников в штате, ни имущества, реальной финансово-хозяйственной деятельностью организации не занимались».

В СУ СКР подробности уголовного дела не комментируют. Однако на фотоматериалах прокуратуры можно рассмотреть печати ряда организаций и индивидуальных предпринимателей, среди которых димитровградская компания «Строй Лэнд» (ООО, по итогам 2023 года выручка составила 502 млн руб.), а также компании с отсутствующей отчетностью — ООО «Стройленд73», ООО «Домстрой», ООО «Агро-Строй» и др. Источник, близкий к правоохранительным органам, сообщил «Ъ-Волга», что, по данным следствия, организатором ОПГ является Эльчин Заргаров, учредитель ООО «Строй Лэнд», который до октября 2023 года был и гендиректором этой компании. Его сообщником был Максим Разенков, который затем возглавил компанию, а с января 2024 года стал и ее учредителем, хотя фактически, как считает следствие, всей деятельностью продолжал руководить Эльчин Заргаров. Третьим участником ОПГ, по данным следствия, была Елена Буркиева, которая занималась вопросами бухучета и оформления фиктивных документов.

Сергей Титов, Ульяновск