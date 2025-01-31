В Ульяновской области пресечена деятельность финансовой ОПГ

В четверг и пятницу в Димитровграде Ульяновской области прошли обыски в ряде компаний и массовые задержания членов финансовой ОПГ, которая занималась фиктивной регистрацией юрлиц и осуществлением незаконных финансовых операций, сообщила прокуратура Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По информации источника, близкого к региональному УМВД, сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции в ходе оперативно-разыскных мероприятий пока задержано четыре человека.

Следственный управлением СКР по Ульяновской области возбуждены уголовные дела по фактам незаконной банковской деятельности организованной группой в особо крупном размере (ч.2. ст. 172 УК РФ, до семи лет лишения свободы), покушения на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, до семи лет лишения свободы), незаконного образования юрлиц по предварительному сговору (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, до пяти лет лишения свободы), использования персональных данных, полученных незаконным путем (ч. 2 ст. 173.2 УК РФ, до трех лет лишения свободы). Как отмечают в прокуратуре Ульяновской области, уголовные дела были возбуждены по результатам прокурорской проверки юрлиц, деятельность которых вызывала сомнения.

Как отмечает облпрокуратура, в ходе прокурорской проверки было установлено, что в 2023 году и ранее в был зарегистрирован ряд компаний, «от имени которых совершались сделки с признаками транзита денежных средств без фактического товарообмена». При этом выяснилось, что у этих компаний нет ни сотрудников в штате, ни имущества, реальной финансово-хозяйственной деятельностью организации не занимались. По данным облпрокуратуры, «счет в незаконных и фиктивных финансовых операциях идет на миллионы рублей».

Источник «Ъ-Волга», близкий к УМВД, также поясняет, что ОПГ «занималась обналичиванием денежных средств», «члены ОПГ использовали стандартную схему, прогоняя безналичные денежные средства по фиктивным договорам, оставляя себе соответствующие проценты».

Судя по фотоматериалам, представленным в сообщении прокуратуры, на которых видны печати организаций и индивидуальных предпринимателей, речь идет о зарегистрированных в Димитровграде компаниях (ООО) «Строй Лэнд» (отчетность есть, но отмечается высокий финансовый риск, по итогам 2023 года выручка — 503 млн руб., чистая прибыль — 81 млн руб.), «Стройленд73» (отчетность отсутствует, УФНС приняло решение об исключении юрлица из ЕГРЮЛ как недействующего), «Домстрой» (УФНС приняло решение об исключении юрлица из ЕГРЮЛ в связи с недостоверностью регистрационных данных, после 2020 года отчетность отсутствует), «Агро-Строй». По данным источников «Ъ-Волга», одним из фигурантов уголовного дела также является индивидуальный предприниматель Чингиз Заргаров.

Задержанным фигурантам уголовного дела уже предъявлены обвинения. Один из задержанных по ходатайству следствия заключен под стражу, двоим избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, одному — подписка о невыезде.

Источники «Ъ-Волга» в правоохранительных органах не исключают, что в ходе расследования задержания могут продолжиться.

Андрей Васильев, Ульяновск