В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за морозов

С 15 по 19 января в Воронежской области прогнозируется аномально холодная погода. Среднесуточная температура воздуха будет на 7–9°C ниже климатической нормы. Из-за этого воронежский Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение.

Площадь Ленина в Воронеже во время новогодних праздниках

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Площадь Ленина в Воронеже во время новогодних праздниках

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Гидрометцентр опубликовал подробный прогноз до 18 января включительно. С 15 по 18 января температура будет колебаться от –20°C до –11°C. Наиболее сильные морозы ожидаются днем 18 января (–20°C). Также очень холодной будет ночь на 15 января (–18°C). Самая высокая температура прогнозируется днем 16 января (–11°C).

На праздничных выходных Воронеж и область сковал гололед. Из-за него пострадали как минимум 1 869 человек. 182 из них потребовалась госпитализация.

