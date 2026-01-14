Российские туроператоры оценили приостановку выдачи виз США россиянам

Решение властей США приостановить выдачу виз гражданам России не окажет существенного влияния на текущую ситуацию с поездками в эту страну. Такого мнения придерживаются представители российских объединений туристической отрасли. По данным Fox News, Госдепартамент США прекратит обработку заявлений на получение виз для граждан 75 стран с 21 января. Официально американские власти о решении пока не объявляли.

«Вроде звучит как страшная новость, на деле ничего сильно и не изменилось», — заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор Space Travel Артур Мурадян. По его словам, массового туризма из России в США не было уже какое-то время и «квест с получением визы могли позволить немногие заявители». Господин Мурадян добавил, что «"хайпа" сейчас много будет, а трагедии для наших туристов — никакой».

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) тоже напомнили, что оформление американских виз на территории России было недоступно уже какое-то время. «Заявителям требовалось выезжать за границу и подавать документы через третьи страны», — сказал «РИА Новости» представитель объединения.

При этом в РСТ отметили, что в 2025 году «фиксировался рост спроса на получение американских виз со стороны россиян». По данным РСТ, за девять месяцев прошлого года США посетили около 162 тыс. граждан России, и это на 10% выше показателя аналогичного периода 2024 года.