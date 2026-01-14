Минэк назвал Карачаево-Черкесию регионом с самым быстрым ростом туризма за год

Рост туризма в Карачаево-Черкесии в 2025 году составил +135%, сообщил «Ъ» замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков. Россияне стали на 67% чаще ездить в Адыгею, на 52% — на Чукотку и на 50% — в Тверскую область. Спрос российских туристов на эти направления в министерстве объяснили инвестициями государства и бизнеса в туристическую инфраструктуру.

Господин Вахруков отметил, что наиболее привлекательными для туристов становятся регионы, где активно развивается событийный и деловой туризм. «Так, существенный прирост, с 13% до 17%, продемонстрировали Нижегородская область и Республика Татарстан. Кроме того, положительная тенденция сохраняется и в Республике Крым, где количество туристических поездок увеличилось почти на 9%»,— сообщил господин Вахруков.

В 2025 году количество путешествующих по стране россиян выросло в диапазоне от 1% до 5%, узнал «Ъ». Это заметно ниже показателей 2024 года. Рынок организованных туров внутри России потерял около 10% клиентов. При этом продажи туров на зарубежные курорты за год увеличились на 15%, следует из данных «Сбер Индекса» и OneTwoTrip.

Подробнее — в материале «Ъ» «Туристы исчерпали внутренний рост».