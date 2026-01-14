В Реже открылась новая поликлиника на 300 посещений в день

В Реже открылась новая поликлиника, способная принимать до 300 пациентов в день, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Медицинское учреждение рассчитано на обслуживание 9,5 тыс. жителей. В поликлинике будут работать терапевты, узкие специалисты, есть диагностический блок с УЗИ и ЭКГ, а также кабинеты профилактики, физиотерапии и диспансеризации. Для разделения потоков пациентов установлен фильтр-бокс. Здание площадью 1,8 тыс. кв. м построено за 466 млн руб., на оснащение оборудованием и мебелью дополнительно выделено более 42 млн руб.

«Важно, что сформирован штат. Участковые врачи — выпускники Уральского государственного медицинского университета, которые приехали работать по целевому набору. Сегодня познакомился с коллективом. Медики высоко оценивают новую поликлинику, уверен, что и жителям Режа будет комфортно»,– написал Денис Паслер в своем Telegram-канале.

Как сообщили в Свердловской прокуратуре, каждый этап строительства поликлиники сопровождался выездами сотрудников городской прокуратуры на объект. В ходе проверок выявлялись недостатки, в том числе отклонения от графика.

«В связи с чем межрайонная прокуратура директору компании-подрядчику объявляла предостережение о недопустимости нарушений закона, директору ГКУ «Управление капитального строительства Свердловской области» и директору ООО «МС-ГРУП» вносила представления об устранении нарушений закона»,— говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования все нарушения были устранены, и подрядчик завершил строительные работы в срок.

Новая поликлиника один из семи объектов здравоохранения, строительство которых завершилось в 2025 году в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Ранее «Ъ-Урал» писал, что в Арамили (Свердловская область) открылась новая детская поликлиника, рассчитанная на 150 посещений в день.

Полина Бабинцева