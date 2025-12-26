В Арамили открыли детскую поликлинику на 150 посещений в день

В Арамили (Свердловская область) открылась новая детская поликлиника рассчитанная на 150 посещений в день, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Telegram-канал Дениса Паслера Фото: Telegram-канал Дениса Паслера Фото: Telegram-канал Дениса Паслера Следующая фотография 1 / 3 Фото: Telegram-канал Дениса Паслера Фото: Telegram-канал Дениса Паслера Фото: Telegram-канал Дениса Паслера

В новой поликлинике организованы шесть педиатрических участков, дневной стационар и отделение физиотерапии, где будет проводиться водолечение, электролечение и парафинотерапия. «Здесь есть все необходимое для лечения и укрепления здоровья детей: новое оборудование, расширенные возможности для диагностики и бассейн. Это очень удобно для семей с детьми в Арамили, а наша первоочередная задача — чтобы медпомощь была доступной», – сказал Денис Паслер.

Кроме поликлиники в Арамили, после капитального ремонта открылась женская консультация в поселке Бисерть. Для медучреждения было закуплено около 80 единиц современного оборудования и мебели. Одновременно с этим были обновлены фельдшерско-акушерские пункты в селах Сладковском и Юрты (Слободо-Туринский район), а также в селе Всеволодо-Благодатское Североуральского округа, где проживает 160 человек.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что до конца года в Свердловской области завершится строительство четырех новых поликлиник: в Серове, Реже, Арамиле и Березовском.

Полина Бабинцева