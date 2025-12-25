Непроезжая часть

Узкие проезды в историческом центре Нижнего Новгорода стали предметом противоречий между местными жителями и компанией «Приволжье-Инвест», которая намерена построить гостиницу «Savoy Покровская» на месте бывшей кондитерской фабрики. Жители соседних домов на Большой Покровской не хотят пропускать машины застройщика к его земельному участку. Предприниматель Галина Ручковская пожаловалась в полицию на строителей, занявших техникой двор исторического флигеля, но «Приволжье-Инвест» договорились с другим его сособственником. Инвестор утверждает, что не хочет ссориться с соседями и бережно подойдет к застройке внутреннего квартала, окруженного объектами культурного наследия.

Инвестор начал расчищать участок под строительство отеля

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Компания «Приволжье-Инвест» (входит в группу «Гута»), заявившая инвестпроект по строительству гостиницы, столкнулась с нежеланием жителей и бизнеса с Большой Покровской пропускать строительную технику. Инвестору принадлежит земельный участок в глубине центральной улицы, на котором ранее был мармеладный цех Сормовской кондитерской фабрики. Старое производство его собственник давно снес, а в 2026 году планирует начать строительство гостиницы «Savoy Покровская» на 170 номеров. «Гута» в России также управляет отелями, на реализацию ее нижегородского проекта банк «Дом.РФ» предоставит 1,8 млрд руб. льготного кредита.

К земельному участку ООО «Приволжье-Инвест» ведут три проезда, но пускать тяжелую строительную технику через пешеходную улицу Большая Покровская не хотят ни власти, ни сам застройщик. А жители окрестных домов не хотят стройки под своими окнами.

Сначала Юлия Гойхман и другие жильцы элитного ЖК «Шаляпин» выиграли суд с администрацией Нижнего Новгорода, отменив публичный сервитут по проезду мимо их жилого комплекса. В райсуде истица ссылалась на то, что сервитут был введен в интересах «Приволжье-Инвест».

Инвестора в этот процесс не пригласили, а мэрия доказывала, что право общего пользования придомовой территорией ЖК «Шаляпин» нужно для пожарных — чтобы они могли проехать внутрь исторического квартала. Сейчас мэрия пытается оспорить решение в кассации.

По примеру обитателей элитного дома сервитут на своей придомовой территории начали оспаривать и жители домов №10 и 10В на Большой Покровской, установившие шлагбаум и забор на своей территории. Они перегородили технике проезд к земельному участку с Алексеевской улицы, не пропустив подрядчика, а в суде сообщили, что не хотят никакой стройки рядом. Местная жительница Ирина Авербах в интервью телекомпании «Волга» заявила, что их территория относится к археологическому наследию.

Тогда в «Приволжье-Инвест» решили использовать короткий и прямой заезд с Октябрьской улицы — для подготовки к строительству компании нужно убрать остатки старых конструкций и завезти трубы для ограждения котлована. Однако в этом месте у инвестора возник конфликт с предпринимателем Галиной Ручковской, владеющей большинством помещений в ОКН «Флигель усадьбы А.В. Мичуриной» (Большая Покровская12и). Договориться с ней о возмездном использовании двора исторического особняка и его последующем благоустройстве не удалось.

Тогда сотрудники «Приволжье-Инвест» договорились с двумя другими собственниками флигеля, в том числе с бывшим депутатом гордумы Алексеем Белкиным. Он разрешил использовать двор для «работ по благоустройству» со сроком в июне 2027 года.

После того, когда туда заехала строительная техника, демонтировав часть ограждения, госпожа Ручковская вызвала на место полицейских, написала в отдел МВД заявление о самоуправстве застройщика и пожаловалась в областное управление госохраны ОКН, просив пресечь действия застройщика.

Предприниматель вложила много сил и средств в реставрацию усадьбы Мичуриной. По словам Галины Ручковской, она опасается, что от работы тяжелой техники исторический особняк может пойти трещинами, сделанное ею благоустройство двора будет повреждено самосвалами, а она не сможет использовать свою территорию для обслуживания своей галереи художественных промыслов. Алексей Белкин сообщил, что лично он «ни с кем не воюет», переадресовав к Галине Ручковской.

Она собирается обжаловать в суде протокол общего собрания, где Алексей Белкин разрешил использовать их общий двор, считая, что сосед не набрал необходимого кворума голосов.

В ООО «Приволжье-Инвест» сообщили, что действуют строго согласно действующему законодательству, не хотят ни с кем конфликтовать, но проезд к их земельному участку должен быть обеспечен.

«Проезды были утверждены еще в проекте планировки и межевания в 2018 году, когда планировалось строительство ЖК “Шаляпин”. Наша компания — такой же собственник, как и все наши соседи, с которыми мы по-доброму пытаемся договориться. Нас же жители старых домов не спрашивали, когда огораживали смежную с нами территорию заборами и шлагбаумами. Мы понимаем, что в процессе стройки доставим им некоторые неудобства. Но будущая гостиница украсит центр города — не оставлять же здесь депрессивный пустырь с развалинами и мусором», — рассказал исполнительный директор компании Андрей Голубь.

По его словам, инвестор по максимуму отступил от границ ОКН, утвердив проект по «бережному строительству» внутри исторического квартала.

Немалую часть своего участка «Приволжье-Инвест» отдало под организацию пожарного проезда и разворотной площадки внутри квартала и обязалось перед управлением госохраны ОКН отремонтировать фасад соседнего дома №10. «Но некоторые его жители настолько немотивированно против нашего проекта, что даже и ремонта своего дома не хотят», — посетовал Андрей Голубь.

В управлении госохраны ОКН подтвердили, что инвестор взял на себя обязательства по восстановлению соседнего дома. Что касается спора с жильцами «Шаляпина» по сервитуту, по словам руководителя управления Григория Меламеда, в кассации они поддержали мэрию Нижнего Новгорода. Госорган также считает, что общий проезд вглубь квартала должен быть, и в первую очередь в противопожарных целях — для безопасности ОКН и их жителей.

Роман Кряжев