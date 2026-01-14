«Можно только приветствовать, что государство отрегулировало этот вопрос»

1 марта вступают в силу поправки в закон о защите прав потребителей, запрещающие онлайн-сервисам автоматически списывать с банковских карт средства за подписки, которые пользователь уже удалил из личного кабинета. Ранее россияне много жаловались на автоматическое продление подписок и списание денег без уведомления, а также на сложности при отказе от услуг. Теперь поставщики будут обязаны обеспечить возможность отказа от подписки, в том числе в электронной форме. Предстоящее вступление закона в силу комментирует председатель правления общества по защите прав потребителей «Юнепа» Прасковья Чуйкова:



«Проблема с автоматическими подписками сегодня набрала достаточную остроту. Сервисы предлагают пробную бесплатную подписку на определенный период. Человек, соглашаясь на нее, не обращает внимания на то, что в дальнейшем будут списывать деньги с привязанного к аккаунту счета. Пользователь приложения понимает, что оно ему не подходит, и удаляет. Однако подписка не аннулируется. Проходит “пробный” период, и деньги автоматически списываются со счета потребителя.

Конечно, из-за существовавшего пробела в этой части в законодательстве, вернуть денежные средства было практически невозможно. Схема была вполне “рабочая”.

Сколько людей просто не замечает эти списания, потому что у них есть много других подписок. По сути, это была легализованная схема по отъему денег у населения. И, полагаю, объемы средств, которые таким образом теряли люди, были весьма существенными. Речь может идти о миллионах рублей.

Поэтому, можно только приветствовать, что государство отрегулировало данный вопрос: возложило на разработчиков и собственников приложений обязанность обеспечивать прием отказов потребителей от подписок».