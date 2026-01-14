ОПЕК сохранила прогноз роста спроса на нефть в 2026 году

ОПЕК подтвердил прогноз роста мирового спроса на нефть до 106,52 млн баррелей в сутки (б/с) в 2026 году. Это на 1,38 млн б/с больше, чем годом ранее. Такую оценку ОПЕК впервые представил в августе 2025-го, с тех пор прогноз не менялся.

В декабре страны ОПЕК+ снизили производство на 197 тыс. б/с и добывали на 784 тыс. б/с ниже плана. В России добыча нефти в прошлом месяце снизилась на 73 тыс. б/с — до 9,304 млн баррелей в день. Суточный объем российской добычи в ноябре оценивается в 9,377 млн баррелей.

Прогноз ОПЕК на 2025 год остался неизменным — 105,14 млн б/с, что соответствует приросту примерно на 1,3 млн б/с по сравнению с 2024 годом. Альянс также впервые представил оценку спроса на 2027 год — 107,86 млн б/с.