«Честный знак» и Россельхознадзор автоматизируют блокировку опасных ветпрепаратов

Оператор системы маркировки «Честный знак» (ЦРПТ) совместно с Россельхознадзором создает механизм для автоматической блокировки продаж запрещенных ветеринарных препаратов. Об этом сообщил заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

«Если препарат внесен в перечень запрещенных, продажа будет автоматически и оперативно блокироваться»,— пояснил господин Юсупов. При покупке касса или онлайн-площадка будет сверять код маркировки с единой базой данных.

Для отработки системы Россельхознадзор уже передал 36 тыс. уникальных кодов по пяти группам препаратов, включая вакцины для животных и противовоспалительные средства. Ранее ритейлерам приходилось вручную отслеживать обновления запретов в PDF-документах.

Техническая интеграция должна быть завершена в 2026 году. Аналогичный подход уже применяется для блокировки опасной потребительской продукции: через инструменты «Честного знака» были ограничены продажи 23 млн единиц напитка Aloe Vera по результатам лабораторных проверок.