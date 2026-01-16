Для спасения Лени Педенкова не хватает 707 060 руб.

Реконструктивный микрохирург ООО «Клиника Константа» Михаил Новиков (Ярославль): «У Лени родовое повреждение правого плечевого сплетения, сохраняется ограничение подвижности правого плеча и предплечья. Уже сейчас ребенок ограничен в быту, со временем проблемы с самообслуживанием будут только нарастать. Исправить ситуацию поможет хирургическое лечение: на плечевую кость мы пересадим широчайшую мышцу спины и большую круглую мышцу. Это позволит восстановить поврежденные нервные окончания, мышцы начнут правильно работать. В результате восстановится максимально возможный объем движений руки, Леня сможет жить без ограничений».

Стоимость этапной хирургии 938 060 руб. Жертвователь, пожелавший остаться неназванным, внес 200 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Новосибирск» соберут 31 тыс. руб. Не хватает 707 060 руб.

