Левша поневоле

У Лени Педенкова из Новосибирска акушерский паралич правой руки — результат травмы, которую мальчик получил во время родов. Несмотря на лечение, правая рука до сих пор не работает полноценно. Леня играет, ест, одевается левой рукой и постоянно нуждается в помощи. Все это можно исправить, если провести этапную операцию. Но стоит она дорого, у родителей мальчика таких денег нет.

Больше года занятий понадобилось, чтобы рука Лени развернулась в правильное положение и стала подниматься до уровня груди

Леня лежал в прозрачном боксе весь в трубочках и датчиках. Ребенку делали переливание крови. Правая рука была привязана к телу, ножки — на вытяжке. На кого ребенок больше похож, на маму или папу, нельзя было разглядеть: во рту малыша торчала трубка для кормления, в носу — еще две поменьше, для дыхания. Лене было четыре дня от роду.

Для 24-летней Ксении первые роды стали настоящим кошмаром. Схваток не было, воды не отходили. Ей проткнули околоплодный пузырь, велели тужиться и оставили одну в палате. А когда вернулись, забегали. «Да тужься ты, тужься!» — командовала врач, наваливаясь на живот. Ее коллеги с помощью вакуумного экстрактора пытались вытянуть ребенка за голову, но присоска срывалась несколько раз.

Когда Леня наконец родился, его быстро вынесли из родильного зала. Ксения попыталась встать из родового кресла и упала сама. До ближайшей кровати она буквально доползла на четвереньках.

У новорожденного Лени изначально предположили перелом бедра и ключицы. Только через 17 часов ребенку сделали обезболивающий укол, чтобы перевезти в реанимацию детской областной больницы. Все это время Леня находился в состоянии болевого шока.

— А ведь во время беременности на всех УЗИ мне говорили, что сын абсолютно здоров,— вздыхает мама.— Я даже представить не могла, что мой ребенок станет инвалидом.

После обследования диагнозы уточнили: закупорка сосудов головного мозга, перелом левого бедра со смещением и парез Дюшена — Эрба правой руки.

Первые четыре месяца жизни Леня пролежал с мамой в больнице. Из-за повреждения сплетения нервов на шее и плече его правая рука была вывернута ладошкой назад и болталась, как чужая. Шевелились только пальчики. Консервативное лечение не помогало. Надежды родителей на то, что нервы восстановятся, таяли день ото дня.

Дома у них началась самая настоящая ежедневная борьба за то, чтобы ручка сына заработала как надо.

— Во-первых, суд обязал роддом выплатить компенсацию за причинение вреда здоровью, этих денег хватило на несколько реабилитаций,— рассказывает мама.— Но самое главное, мы нашли в Ярославле доктора Михаила Новикова, который взялся помочь сыну. Больше года занятий лечебной физкультурой и массажем понадобилось, чтобы рука Лени развернулась в правильное положение и стала подниматься до уровня груди.

Ксения пошла на курсы детского тренера по плаванию, чтобы помогать разрабатывать сыну больную руку.

— У нас в Новосибирске не было тренера, который мог бы заниматься с Леней,— рассказывает она.— Мне пришлось учиться самой, внедрять специальные упражнения, полезные сыну и другим детишкам с ДЦП, аутизмом, кривошеей и разными травмами. Вода снимает тонус быстрее массажа и творит чудеса. В год Леня проплыл бассейн, научился прыгать с бортика и нырять. В два пошел в детский сад и стал первым помощником у воспитателей. Одной рукой Леня и кровать умеет застелить, и посуду за собой убрать. Один раз даже успокоил плачущих малышей в группе: танцевал, размахивая левой рукой, а правая болталась сама по себе — получилось забавно, дети забыли про слезы и заливались смехом. Леня тоже смеялся.

Левой рукой он научился есть, чистить зубы, надевать носки, шорты, брюки. Но надеть свитер или футболку без помощи воспитательницы никак не получалось. И тут уже ничего смешного не было.

Лене очень хочется кататься с ребятами на санках, играть в снежки и лепить снеговика. На последнем осмотре доктор Новиков сказал, что мальчик все это сможет делать. Но консервативным лечением не обойтись — нужно провести сложную и дорогую хирургию. И тогда у Лени начнется совсем другая жизнь.

Для спасения Лени Педенкова не хватает 707 060 руб. Реконструктивный микрохирург ООО «Клиника Константа» Михаил Новиков (Ярославль): «У Лени родовое повреждение правого плечевого сплетения, сохраняется ограничение подвижности правого плеча и предплечья. Уже сейчас ребенок ограничен в быту, со временем проблемы с самообслуживанием будут только нарастать. Исправить ситуацию поможет хирургическое лечение: на плечевую кость мы пересадим широчайшую мышцу спины и большую круглую мышцу. Это позволит восстановить поврежденные нервные окончания, мышцы начнут правильно работать. В результате восстановится максимально возможный объем движений руки, Леня сможет жить без ограничений». Стоимость этапной хирургии 938 060 руб. Жертвователь, пожелавший остаться неназванным, внес 200 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Новосибирск» соберут 31 тыс. руб. Не хватает 707 060 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Леню Педенкова, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет папы Лени — Михаила Андреевича Педенкова. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

