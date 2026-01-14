Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к бывшему сенатору Дмитрию Савельеву
Одинцовский горсуд Подмосковья за пять заседаний рассмотрел и удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего российского сенатора Дмитрия Савельева на сумму свыше 600 млн руб. Об этом «Ъ» сообщила его адвокат Элина Фертикова.
«Иск Генпрокуратуры удовлетворили в полном объеме. Мы будем обжаловать,— сказала она.— Решение вынесено при отсутствии доказательств и оснований для привлечения к ответственности».
Согласно представленным господином Савельевым декларациям за 2015–2023 годы, его доходы как депутата и сенатора составили 45 243 721 руб. Сдача в аренду четырех объектов недвижимости в Нижнем Новгороде, проценты по займам, продажа машины и долей в ООО «Гранд Сетунь кафе», ООО «Синица кафе» и ООО «Яуза кафе» принесли ему еще 1 443 270 000 руб., а вклады и ценные бумаги — 123,6 млн.
По закону, став депутатом и сенатором, господин Савельев не должен был заниматься бизнесом, однако прокурорская проверка показала, что в 2017 году он через ООО «Реалти Центр» приобрел 70% долей ООО «Спецстройсервис». Гендиректором первой компании являлась Ирина Кудряшова — помощник сенатора и «лицо, осуществляющее от его имени предпринимательскую деятельность», считает Генпрокуратура.
