Росприроднадзор требует 16 млн с районной администрации в Воронежской области

Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора направило администрации Богучарского района Воронежской области требование о добровольном возмещении 16,2 млн руб. ущерба, причиненного почвам из-за несанкционированной свалки. Об этом сообщили в ведомстве.

Фото: Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора

Специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений выявили захламление отходами на территории неразграниченного земельного участка площадью свыше 25 тыс. кв. м. С целью оценки вреда были взяты пробы почвы и отходов. Если администрация откажется возместить ущерб добровольно, ведомство обратится с иском в суд.

В декабре Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора оценило ущерб от земляных работ у реки Усмань в Воронеже в 11 млн руб. Физлицу, причинившему вред почвам, предъявили сумму к добровольной уплате.

Кабира Гасанова