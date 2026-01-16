Русфонд-2025

1 790 727 161 руб. пожертвований, помощь получили 3120 детей.

Дорогие друзья! За пять дней до Нового года — после публикации 26 декабря в “Ъ” последней страницы Русфонда — вы пожертвовали дополнительно 47 670 490 руб. В том числе корпоративные пожертвования составили почти 23 млн руб., а SMS-сборы — 2 673 811 руб. Адресной помощи дети получат еще на 20 млн руб. Безадресные пожертвования составили 2 194 140 руб. Как всегда, эти деньги пойдут на реализацию программ Русфонда.

Таким образом, общий сбор пожертвований в 2025 году составил 1 790 727 161 руб. Помощь получили 3120 детей.

Русфонд продолжает работать. Спасибо, что остаетесь с нами!

Команда Русфонда