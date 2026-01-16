Софию Коротких ждут в Москве в феврале

26 декабря на rusfond.ru и в “Ъ” мы рассказали историю 15-летней Софии Коротких из Московской области («Надеть ботинки», Инна Кравченко). У девочки грудопоясничный сколиоз 4-й, самой тяжелой степени. София страдает от постоянной боли, усиливается дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность. В московской клинике готовы провести спасительную операцию по технологии VBT (Vertebral Body Tethering), сохраняющей подвижность позвоночника. Но оплата лечения семье девочки не под силу. Рады сообщить: вся необходимая сумма (2 263 293 руб.) собрана. Родители Софии благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ София Коротких

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с начала января 15 236 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Алтай», «Калуга», «Владимир», «Томск» и еще 117 региональных СМИ — партнеров Русфонда, а также 75 компаний исчерпывающе помогли 104 детям, собрано 50 377 945 руб.