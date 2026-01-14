Трамп заявил о самом низком с 2009 года торговом дефиците США из-за тарифов

Торговый дефицит США достиг самого низкого уровня с 2009 года, сообщил американский президент Дональд Трамп. По его словам, показатель продолжает снижаться после введения торговых пошлин США.

«Эти невероятные цифры и беспрецедентный успех нашей страны являются прямым результатом введения тарифов, которые спасли нашу экономику и национальную безопасность»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social. Он также сообщил о прогнозах по ВВП — показатель достигнет более 5%. До этого он снижался на 1,5% «из-за "приостановки работы правительства" со стороны демократов», сообщил Дональд Трамп.

В своем посте американский президент ссылается на «опубликованные данные». 8 января на сайте управления экономического анализа США появился отчет о международной торговле товарами и услугами. Согласно ему, дефицит составил $29,4 млрд, что на $18,8 млрд меньше, чем месяцем ранее. В марте, перед введением торговых пошлин, дефицит торгового баланса США за месяц вырос на 14% и достиг $140,5 млрд.