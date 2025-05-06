Торговый дефицит США достиг рекордных $140,5 млрд перед повышением пошлин

Дефицит торгового баланса США по итогам марта вырос на 14% в сравнении с февралем и достиг рекордных $140,5 млрд. Такие данные сегодня, 6 мая, опубликовало Бюро экономического анализа. В сравнении с мартом 2024-го торговый дефицит увеличился почти вдвое — на 92,6%. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали, что торговый дефицит в марте составит $137,2 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Shannon Stapleton / Reuters Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Американский экспорт в марте увеличился в сравнении с предыдущим месяцем лишь на 0,2%, до $278,5 млрд, при этом импорт вырос на 4,4%, составив $419 млрд. Рост импорта за год составил 23,3%. Это связано в первую очередь с тем, что многие американские компании активно закупали товары в Китае и других странах перед введением новых импортных пошлин администрацией Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что по итогам первого квартала американский ВВП снизился впервые с 2022 года — это было связано в первую очередь именно с резким ростом импорта. Большинство аналитиков ожидают, что в апреле и в последующие месяцы рост импорта замедлится или прекратится.

Яна Рождественская