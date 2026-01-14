СКА объявил о досрочном расторжении контракта с нападающим Дюбе

Петербургский хоккейный клуб СКА объявил о досрочном расторжении контракта с нападающим Пьерриком Дюбе. Как сообщает пресс-служба команды, соглашение было разорвано по инициативе самого игрока, который продолжит сезон в другом чемпионате.

Нападающий СКА Пьеррик Дюбе, с которым петербургский клуб досрочно расторг контракт

Фото: Пресс-служба ХК СКА Нападающий СКА Пьеррик Дюбе, с которым петербургский клуб досрочно расторг контракт

Фото: Пресс-служба ХК СКА

Французский форвард присоединился к петербургскому клубу в ноябре 2025 года в результате обмена с челябинским «Трактором». За время выступления в СКА господин Дюбе провел на льду семь матчей, отметившись двумя результативными передачами.

Ранее главный тренер армейцев Игорь Ларионов заявлял, что игрок не будет выступать за клуб из-за проигранной конкуренции в составе. Впрочем, даже без Дюбе СКА проиграл в гостях со счетом 5:1 принципиальному конкуренту — магнитогорскому «Металлургу».

Андрей Маркелов