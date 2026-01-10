СКА «расплавился» на льду Магнитогорска

Хоккеисты СКА потерпели сокрушительное поражение от лидера чемпионата КХЛ «Металлурга», проиграв в Магнитогорске 1:5. Тот случай, когда дуэль была проиграна по всем статьям: по броскам, по игре в обороне, по игре в атаке, по действиям в неравных составах. Единственное светлое пятно — гол канадского защитника Маркуса Филлипса, который забросил первую шайбу за СКА в сезоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Металлург» по статистике - лучшая команда лиги по игре против превосходящих сил соперника

Фото: ХК СКА «Металлург» по статистике - лучшая команда лиги по игре против превосходящих сил соперника

Фото: ХК СКА

Игра с «Магниткой» была уже второй по счету в этом сезоне для СКА. В первом матче, состоявшемся в Петербурге два месяца назад, армейцы выиграли 4:3. С тех пор «Металлург» значительно прибавил и встречал СКА как лидер Восточной конференции. Команда Игоря Ларионова ведет тяжелую борьбу за то, чтобы попасть в первую восьмерку «Запада» и продолжить борьбу в плей-офф.

С первых минут обнаружилось превосходство хозяев в движении. Игроки СКА словно не вышли из паузы в чемпионате, которая составила для них больше недели на старте 2026 года. Неслучайно их победа над «Ладой», одержанная в предыдущем матче (5:4), получилась такой натужной. Первый гол выглядел как подтверждение разницы скоростей: игрок «Металлурга» выиграл борьбу у своего борта, отправил в проход форварда Дмитрия Силантьева, и тот, выехав против голкипера СКА Артемия Плешкова, переиграл его в ближнем бою. Гости вообще не спешили тревожить бросками вратаря «Магнитки» Илью Набокова. За первый период они атаковали створ ворот пять раз, тогда как хозяева нанесли 20 бросков. И еще один из них до перерыва достиг цели. Петербуржцы потеряли у ворот нападающего Александра Петунина, тот добил шайбу в сетку. В роли ассистента в этом эпизоде выступил форвард «Металлурга» Сергей Толчинский, еще в прошлом сезоне выступавший за СКА. Причем — неудачно, как и многие звезды под командованием на тот момент тренера Романа Ротенберга.

Второй период получился для петербуржцев еще более провальным. Они бросали по воротам еще реже (четыре раза). И не смогли воспользоваться двумя случаями, когда уральская команда оставалась в меньшинстве. Еще один раз армейцам не удалось «разыграть лишнего» в первом периоде. Недаром «Металлург» по статистике лучшая команда лиги по игре против превосходящих сил соперника. Пропустили армейцы в этом отрезке игры снова дважды. Сначала цели достиг могучий бросок под перекладину защитника «Металлурга» Артема Минулина. А через 24 секунды гостей наказал тот же Толчинский, выкатившийся к воротам и отправивший шайбу в дальний угол. Это был нокаут. Стало ясно, что отыграться в этом матче не получится.

Тем не менее, когда начался третий период, для СКА, как говорила героиня одной советской комедии (или герой — он же переоделся в женщину), «мелькнул луч надежды». Защитник армейцев Маркус Филлипс в контратаке «распечатал» Набокова, получив пас от Джозефа Бландизи. Это был первый гол канадского легионера за СКА. Но уже через несколько минут американский форвард «Магнитки» Дерек Барак с пятачка добил шайбу в сетку ворот СКА, реализовав большинство. Не помог армейцам новый голкипер Сергей Иванов, который заменил Плешкова после четвертой заброшенной хозяевами шайбы. Исход встречи по-прежнему не вызывал сомнений. За оставшееся время соперники ни разу не поразили ворота, и на табло так и остались «гореть» 5:1 в пользу хозяев. Тренер СКА Игорь Ларионов после игры сказал, что его игроки не показали не только мастерства, но и характера.

Дальше у армейцев — матч против «Лады» в Тольятти 12 января, потом они вернутся в Петербург, где сыграют с «Шанхайскими драконами» в их «логове» — то есть, на «СКА Арене» 14 января. Сейчас команда Ларионова занимает седьмое место в Западной конференции КХЛ, имея столько же очков, сколько московский «Спартак» (по 49). «Шанхай», который идет девятым, уступает армейцам 6 очков.

Кирилл Легков