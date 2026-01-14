Минград утвердил планировку территории под гостиницу в Трехсвятском квартале

Нижегородское министерство градостроительной деятельности утвердило изменения в проект планировки и межевания территории в границах улиц Белинского, Короленко и Новой в центре Нижнего Новгорода. ООО «Фрегат» собирается построить там четырехэтажную гостиницу площадью 1,28 тыс. кв. м на 76 номеров.

Эскиз гостиницы Фото: Минград Нижегородской области Участок, в границах которого планируется построить гостиницу Фото: Минград Нижегородской области

План подготовили специалисты ООО «Волговятпроектстрой» и ООО НПО «Архстрой». Гостиницу с подземной парковкой на 32 машиноместа «Фрегат» должен возвести до 26 сентября 2029 года. Строительство поделили на три этапа, в конце рабочие благоустроят территорию.

Как писал «Ъ-Приволжье», «Фрегат» начал реализовывать договор развития застроенных территорий (РЗТ) в этом квартале еще в 2015 году. Когда старые дома практически расселили, управление ОКН по инициативе активистов признало три деревянных дома на улице Новой вновь выявленными объектами культурного наследия, проект заморозили. Компания потратила много времени на споры и суды, отстаивая свое право заниматься девелопментом в этом квартале.

В августе 2023 года губернатор Глеб Никитин рекомендовал «Фрегату» ускориться и построить гостиницу за год. «Всегда надо смотреть, что покупаешь!» — сказал тогда глава региона.

Елена Ковалева