Организаторы гонки на собачьих упряжках в Гренландии отозвали приглашение посланнику Трампа

Организаторы традиционной гонки на собачьих упряжках в Гренландии отозвали приглашение на остров губернатору Луизианы Джеффу Лэндри. Об этом сообщает Politico. В прошлом месяце президент США Дональд Трамп назначил господина Лэндри своим спецпосланником по Гренландии.

Гренландская ассоциация ездового спорта (KNQK) сообщила в соцсетях, что узнала о приглашении губернатора Луизианы от американского журналиста. В ассоциации подчеркнули, что «неприемлемо, когда оказывается политическое давление извне», назвали «участие иностранных политических акторов» «совершенно неуместным» и объявили о «расследовании» обстоятельств приглашения.

Господин Лэндри — республиканец. Он занимает пост губернатора с начала 2024 года. Должность спецпосланника он назвал «честью» и заявил о намерении работать над тем, чтобы «сделать Гренландию частью США».

Дональд Трамп, настаивающий на стратегической важности контроля над Гренландией для арктической безопасности, недавно высмеял оборонные усилия Копенгагена, заявив: «Гренландская оборона основывается на двух собачьих упряжках. Вы знали об этом? Две. Собачьи. Упряжки. И в то же время здесь русские крейсеры и подлодки и китайские крейсеры и подлодки».