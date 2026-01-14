Трех дилеров с 11 кг наркотиков задержали в Новосибирской области

В Новосибирской области сотрудники полиции задержали трех человек с 11 кг наркотиков. В состав преступной группы входили мужчина и две женщины. Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), сообщает ГУ МВД региона.

По данным следствия, дилеров задержали на ул. Клубная при посадке в автомобиль Lada Priora. При досмотре фигурантов дела силовики обнаружили 12 свертков, в которых находились кокаин, МДМА и мефедрон общей массой около 1 кг. Кроме того, в ходе осмотра гаража, где наркоторговцы хранили и фасовали запрещенные вещества, правоохранители выявили более 10 кг МДМА, мефедрона, гашиша и эфедрона.

Сотрудники полиции установили, что сообщники привозили партии наркотических средств из других городов в Новосибирск и сбывали их через интернет-магазин. По решению суда задержанных поместили под стражу.

Александра Стрелкова