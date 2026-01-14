Глава Минтранса подтвердил планы РЖД продать офис в «Москва-Сити»

РЖД планирует продать площади в Moscow Towers в «Москва-Сити». Об этом ТАСС сообщил министр транспорта России Андрей Никитин. Компания купила офис в небоскребе в декабре 2024 года.

«Инвестпрограмма (РЖД.— “Ъ”) построена таким образом: есть набор обязательных мероприятий, а ряд мер будет зависеть от экономической ситуации и определенных обстоятельств»,— сказал господин Никитин.

О том, что РЖД купила офис в «Москва-Сити», стало известно в декабре 2024 года. По данным РБК, сумма сделки составила 193,1 млрд руб. Договор между сторонами был подписан в июле 2024 года. Соглашение предусматривает рассрочку платежей сроком на 20 лет.

В декабре источник «Ъ» сообщил, что в правительстве РФ обсуждается масштабная программа улучшения финансового положения РЖД. По словам собеседника «Ъ», для привлечения средств РЖД может продать около 350 тыс. кв. м площадей в Moscow Towers в «Москва-Сити», а также рассмотреть приватизацию Федеральной грузовой компании.

