Минземимущества Башкирии вновь пытается продать «Башсельхозтехнику»

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии во второй раз выставило на торги 100% уставного капитала в ООО «Машинно-технологическая компания "Башсельхозтехника"». По данным портала торгов, начальная цена лота осталась прежней — 738,9 млн руб. Шаг аукциона составит 36,9 млн руб. Аукцион назначен на 19 февраля.

В лот, помимо уставного капитала, входит 30,6 тыс. кв. м недвижимости и земельный участок площадью 17,8 га возле железнодорожной станции Уршак в Уфимском районе.

Предыдущую попытку реализовать имущество компании в минземимущества предприняли в конце прошлого года, однако торги не состоялись из-за отсутствия претендентов.

ООО «МТК "Башсельхозтехника"» зарегистрировано в 2023 году на базе одноименного государственного сельхозпредприятия. Компания через дочернее ООО «Башсельхозтехника» специализируется на оптовой торговле сельскохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, выращивании зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур, обработке культур для защиты растений, услугах в растениеводстве и другой деятельности в агропромышленной сфере. По данным Rusprofile, в 2024 году выручка «Башсельхозтехники» составила 141,6 млн руб., чистая прибыль — 775 тыс. руб.

Идэль Гумеров