«Башсельхозтехнику» выставили на торги за 738 млн рублей

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии выставило на продажу 100% уставного капитала ООО «Машинно-технологическая компания "Башсельхозтехника"». По данным официального портала торгов, начальная цена лота превышает 738,9 млн руб., шаг аукциона — около 37 млн руб. Торги состоятся 15 декабря.

Номинальная стоимость доли в уставном капитале компании составляет 128,4 тыс. руб. В имущество приватизируемой организации входят 27 зданий и сооружений на железнодорожной станции Уршак и поселке Чишмы, шесть земельных участков в Уфимском и Чишминском районе площадью 17,8 га.

Планы реализовать «Башсельхозтехнику» правительство республики огласило в августе 2023 года, внеся уставный капитал общества в программу приватизации госимущества на 2024-2026 годы.

ООО «Машинно-технологическая компания "Башсельхозтехника"» зарегистрировано в декабре 1995 года. Компания занимается оптовой торговлей машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства. По данным «СПАРК-Интерфакс», в прошлом году выручка составила 141,6 млн руб., чистая прибыль — 755 тыс. руб.

Майя Иванова