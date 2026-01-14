Трамп призвал НАТО помочь США получить контроль над Гренландией

Президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО должна помочь Соединенным Штатам получить Гренландию. Он добавил, что без военной мощи США НАТО «не было бы эффективной силой или средством сдерживания».

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«НАТО станет гораздо более грозной и эффективной, если Гренландия будет в руках США. Все остальные варианты неприемлемы», — написал господин Трамп в Truth Social. Он подчеркнул, что в противном случае остров «заберут себе Россия или Китай».

Дональд Трамп неоднократно заявлял о заинтересованности США в контроле над Гренландией, объясняя это соображениями национальной безопасности. В Белом доме подтверждали серьезность этих намерений. Вчера в Конгресс внесли проект о предоставлении острову статуса штата. Правительство автономной Гренландии отвергает возможность захвата территории.