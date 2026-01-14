Разведка Коста-Рики предотвратила покушение на президента республики

Директор управления разведки и национальной безопасности Коста-Рики Хорхе Торрес заявил о готовящемся покушении на президента страны Родриго Чавеса Роблеса за несколько дней до выборов. Господин Торрес подал жалобу в прокуратуру, сообщило издание Repretel News.

По словам господина Торреса, информацию об угрозе жизни президента управление получило из конфиденциального источника. По предполагаемому плану, рассказал он, покушение должен был совершить наемный убийца. Глава разведки назвал этот случай беспрецедентным в истории Коста-Рики.

По данным управления разведки, личность подозреваемой в организации покушения на господина Чавеса установлена. Для совершения преступления подозреваемая связалась как минимум с двумя наемными убийцами, сообщили в прокуратуре.

Выборы президента в Коста-Рике пройдут 1 февраля. В случае если ни один из кандидатов не наберет достаточное количество голосов, то второй тур состоится 5 апреля. Срок полномочий нынешнего президента закончится 8 мая.