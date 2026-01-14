Обвиняемый в избиении водителя автобуса в Заволжье арестован

Городецкие полицейские задержали подозреваемого в причинении телесных повреждений водителю рейсового автобуса. Им оказался 49-летний местный житель, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области 14 января.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Задержанный причастность к происшествию не отрицает. На допросе он рассказал, что совершил противоправное деяние из-за недовольства работой общественного транспорта.

Как писал «Ъ-Приволжье», 10 января на конечной остановке в Заволжье прохожий вытащил 65-летнего водителя автобуса ГП НО «Городецпассажиравтотранс» из автобуса и швырнул на обледенелую землю. В полиции уточнили, что потерпевший потерял сознание, после чего был доставлен в больницу.

По данному факту расследуют дело, предусмотренное п. «д» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Обвиняемого арестовали.

Галина Шамберина