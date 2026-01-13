Прохожий избил водителя рейсового автобуса в Заволжье

Неизвестный избил 65-летнего водителя автобуса ГП НО «Городецпассажиравтотранс». Пострадавший получил множественные травмы, сообщила Гострудинспекция в Нижегородской области 13 января 2026 года.

По данным ведомства, инцидент произошел 10 января в 20:45 на конечной остановке в Заволжье. Прохожий выдернул водителя автобуса №101 (Городец — Заволжье) и швырнул его на обледеневший асфальт.

Полученные травмы работника относятся к категории тяжелых. Начато расследование несчастного случая на производстве.

Галина Шамберина