Австралийский любитель выиграл выставочный турнир с участием топовых теннисистов

Австралийский теннисист-любитель Джордан Смит стал победителем необычного показательного соревнования One Point Slam, прошедшего в преддверии Australian Open — первого в сезоне турнира Большого шлема. В этом состязании приняли участие 22 профессионала и 10 любителей, а его главной особенностью стало то, что каждая встреча состояла из одного розыгрыша, при этом подающий определялся с помощью игры «камень, ножницы, бумага».

29-летний Смит — чемпион штата Новый Южный Уэльс, работающий детским тренером — заработал 1 млн австралийских долларов (около $668 тыс.; это весь призовой фонд One Point Slam). В финале он обыграл 117-го номера рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) Джоанну Гарланд, представляющую Тайвань.

На пути к решающему матчу Джордан Смит превзошел более именитых теннисистов: вторую ракетку мира итальянца Янника Синнера, четвертого номера женской мировой классификации американку Аманду Анисимову, а также двух испанских профи: входившего в топ-10 несколько лет назад испанца Пабло Карреньо-Бусту и Педро Мартинеса, в прошлом году достигшего пиковой 36-й позиции в рейтинге Ассоциации теннистов-профессионалов.

Арнольд Кабанов