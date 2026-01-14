Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Семь мест для купания организуют в Геленджике на Крещение

Крещенские купания в Геленджике пройдут на семи разрешенных территориях в ночь с 18 на 19 января. Об этом сообщил глава курорта Алексей Богодистов.

Фото: Сергей Федотов, Коммерсантъ

Администрация Геленджика утвердила список пляжей и общественных водоемов, в которых будут разрешены крещенские купания. Мэрия определила следующие участки:

  • Центральный пляж
  • Тонкий Мыс, пляж «Тихая Гавань»
  • Кабардинка, Центральный пляж
  • Архипо-Осиповка, набережная
  • Дивноморский округ, село Возрождение, река Жане
  • Пшадский округ, хутор Бетта, Центральный пляж
  • Пшада, купель Прихода храма святого Великомученика Дмитрия Солунского (начало в 23:00)

В Геленджике планируют обеспечить высокий уровень безопасности в период Крещения. Алексей Богодистов подчеркнул, что на разрешенных участках жителей и гостей города будет ждать горячий чай, на центральном пляже Геленджика также установят автобусы для переодевания. На пунктах организуют дежурство медиков и спасателей.

Всего в период Крещения охрану общественного порядка будут обеспечивать 50 сотрудников полиции, 30 казаков, 10 дружинников и 6 сотрудников Росгвардии.

София Моисеенко

