Хуснуллин рассказал Путину о скором улучшении ситуации с водоснабжением Донбасса

Для обеспечения ДНР водой возведены два дополнительных водовода, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с президентом Владимиром Путиным. Зампред правительства ожидает, что в будущем ситуация с водоснабжением в регионе улучшится.

По словам господина Хуснуллина, новые водоводы «позволили под 180 тысяч кубов в сутки добавить». «Надеемся, что, еще немножко нужно времени, ситуация должна улучшиться»,— добавил он (цитата по пресс-службе Кремля).

Владимир Путин, в свою очередь, попросил представить план восстановления старого водовода либо возведения нового. Стоимость ремонта может оказаться сопоставима со стоимостью нового строительства, отметил он. «Я уже не говорю про освобождение необходимых для решения этого вопроса территорий, с которых в прежние времена шла подача воды», — добавил президент. Господин Хуснуллин заверил, что предложения по этой теме уже есть.

В прошлом сентябре вице-премьер говорил, что к концу 2025 года в ДНР должны были построить дополнительно 24 км водоводов. По его словам, это позволит «закрыть половину потребностей» региона в воде.