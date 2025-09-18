Хуснуллин: еще 24 км водоводов построят в ДНР до конца года

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что до конца года в ДНР простроят еще 24 км водоводов. По его словам, это позволит привлечь в регион 130 тыс. кубов воды и «закрыть половину потребностей» в воде.

«Половину потребностей мы закроем к концу следующего года... Если дождь пойдет, это самое простое решение проблемы»,— сказал вице-премьер на конференции «Цифровой финансовый контроль как элемент клиентоцентричного государственного управления» (цитата по «РИА Новости»).

Господин Хуснуллин также заявил, что решение о строительстве второй ветки водовода из реки Дон может быть принято в ближайшее время.

В начале июля власти ДНР заявили о критической ситуации с водоснабжением в регионе. 18 июля было объявлено о сокращении графика подачи воды — в Донецке и Макеевке вода подается раз в три дня на несколько часов. Тогда же глава ДНР Денис Пушилин сообщал о планах построить вторую нитку водовода из реки Дон. Сейчас по водоводу регион получает не более 250 тыс. кубометров в сутки при проектных 288 тыс. кубометров. Всего для водоснабжения жителей ДНР получает не более 35% от необходимого объема, сообщал глава регионального минстроя Владимир Дубовка.

Полина Мотызлевская