Рэпер Гуф приехал в суд

Рэпер Алексей Долматов (Гуф) прибыл в Наро-Фоминский городской суд Подмосковья, где пройдет заседание по его делу. Ему вменяют грабеж с применением насилия за конфликт в бане в 2024 году. Об этом сообщил ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Долматов (Гуф)

Фото: Ефим Брянцев, Коммерсантъ Алексей Долматов (Гуф)

Фото: Ефим Брянцев, Коммерсантъ

Вместе с рэпером обвиняемым проходит его знакомый Геворк Саруханян. По версии следствия, в октябре 2024 года фигуранты отдыхали в банном комплексе в деревне Малые Горки. Там у них возник конфликт с администратором бани из-за отказа платить штраф за курение в помещении. Менеджер позвонила брату, который тогда работал в правоохранительных органах. По приеду он потребовал у посетителей оплатить штраф, снимая их на телефон. Факт съемки не понравился рэперу, который начал угрожать полицейскому. После этого Саруханян скрутил руки мужчине, а рэпер ударил его по лицу и забрал телефон. Эти действия полиция оценила как грабеж.

Изначально на Гуфа составили административный протокол о мелком хулиганстве, однако позже было возбуждено дело. В октябре 2025 года стало известно о прекращении уголовного преследования, но позже дело возобновили. Алексей Долматов находится под подпиской о невыезде, по вменяемой статье ему грозит до семи лет колонии.

Никита Черненко