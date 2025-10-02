Полиция прекратила уголовное преследование рэпера Гуфа по делу о грабеже

Правоохранители прекратили уголовное преследование рэпера Гуфа (Алексея Долматова) по делу о грабеже в подмосковной Апрелевке в 2024 году. Следователи пришли к выводу, что музыкант не был зачинщиком потасовки. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Фото: Страница Алексея Долматова во «ВКонтакте»

По данным следствия, у Гуфа и его приятеля произошел конфликт с администратором сауны. Девушка настаивала на включении в счет гостей штрафа за курение в помещении. Посетители отказались выплачивать штраф, и менеджер позвонила своему знакомому, который на тот момент работал в правоохранительных органах. Он приехал в сауну и «настойчиво стал требовать у гостей оплатить штраф, угрожая им различными последствиями».

Рэпер подрался с мужчиной. Тот снимал происходящее на видео. Правоохранители изучили материалы и заключили, что они подтверждают версию следствия — потерпевший сам спровоцировал конфликт. Кроме того, по итогам судебно-медицинской экспертизы специалисты опровергли утверждения стороны обвинения о степени тяжести вреда здоровью.

После драки с Гуфом у потерпевшего было повреждено ухо, он написал заявление на рэпера. Полиция расценила эти действия как грабеж. В отношении рэпера составили административный протокол о мелком хулиганстве. Исполнитель опубликовал видео с извинениями в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).