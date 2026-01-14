Бывшего главу нижегородского «Теплоэнерго» Илью Халтурина оставили под арестом

Нижегородский райсуд по ходатайству обвинения на полгода, до 28 июня продлил арест бывшему главе нижегородского АО «Теплоэнерго» Илье Халтурину. Об этом сообщил корреспондент «Ъ-Приволжье» из зала суда.

В ходе заседания прокурор отметил, что обстоятельства для содержания Халтурина под стражей не отпали. Он может скрыться и влиять на свидетелей и документы. Кроме того, в суд поступило второе дело о превышении полномочий, фигурантом по которому является Илья Халтурин.

Подсудимый и его адвокат просили изменить меру пресечения на домашний арест, так как предварительное следствие, по их мнению, завершилось.

Как писал «Ъ-Приволжье», Илью Халтурина арестовали летом 2024 года. Тогда инкриминировали три эпизода превышения должностных полномочий по ч. 3 ст. 286 УК РФ. Летом 2025 года, отсидев предельный срок предварительного заключения, Халтурин вышел из СИЗО, но сразу же был снова арестован.

Владимир Зубарев