Со следствием не выходит

Нижегородский райсуд повторно отложил ходатайство экс-главы АО «Теплоэнерго» Ильи Халтурина о возврате его уголовного дела прокурору для объединения со вторым делом. Ему инкриминировали превышение должностных полномочий при заключении и исполнении договоров коммунальной компании с подрядчиками, и, если дела будут соединены, фигуранта должны выпустить из СИЗО. Обвинение полагает, что объединять дела необходимо в суде, и расследование второго дела в отношении Ильи Халтурина находится в завершающей стадии. Однако защита настаивает, что никаких следственных действий с их доверителем не проводят, и на ознакомление с материалами потребуется время, а на очередное заседание обвиняемого вообще не привезли по «неизвестным причинам».

Илью Халтурина не привезли на судебное заседание

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижегородском райсуде на месяц затянулось начало судебного следствия по уголовному делу в отношении бывшего директора АО «Теплоэнерго» Ильи Халтурина. Как писал „Ъ“, ему инкриминировали три эпизода превышения должностных полномочий по ч. 3 ст. 286 УК РФ, связанных с контрактами ресурсоснабжающей организации с подрядчиками. По фабуле дела, в 2023 году обвиняемый незаконно распорядился заключить с ООО «Теплоэнергоремонт-НН» договор корректировки проекта модернизации Нагорной теплоцентрали с ущербом 8,9 млн руб., а в 2024 году неправомерно увеличил оклад директору этой компании Якову Гиркину, которого тогда судили по той же уголовной статье, и за счет средств «Теплоэнерго» тот оплатил адвокатов. Ущерб по второму эпизоду следствие оценило в 400 тыс. руб. Кроме того, под руководством Халтурина в 2023 году был подписан контракт на ремонт сетей с компанией «Строительные технологии», директор которой ранее имел судимость и не мог быть подрядчиком «Теплоэнерго». Также Илья Халтурин не стал взыскивать с этого ООО неустойку на 3 млн руб., полагает следствие.

Кроме того, в отношении бывшего главы «Теплоэнерго» расследуется второе уголовное дело с теми же подрядчиками и событиями, по которым он год отсидел в следственном изоляторе.

Первое дело уже поступило в суд, и в сентябре планировалось начать судебное следствие. Однако подсудимый заявил ходатайство об объединении основного обвинения с дополнительным эпизодом, который еще расследуется в нижегородском СУ СК. В этом случае ему должны смягчить меру пресечения: предельный срок содержания фигуранта под стражей по вмененной ему статье истек в июле 2025 года.

Летом Илью Халтурина действительно освободили из СИЗО и сразу же предъявили дополнительный преступный эпизод: на выходе из следственного изолятора вместе с родственниками его встретили сотрудники ФСБ и отвезли в Московский райсуд, который сразу отправил Халтурина обратно. Его защита посчитала, что следствие искусственно разделило эпизоды на два уголовных дела, чтобы продержать Илью Халтурина под стражей.

Он, в свою очередь, попросил вернуть уголовное дело прокурору на заседании в сентябре, однако ходатайство до сих пор не рассмотрено. Сначала гособвинитель попросил время, чтобы подробно изучить доводы подсудимого и сформировать свою позицию, и заседание было отложено. Затем в начале октября прокурор предложил подождать окончания расследования второго уголовного дела, которое, по его словам, должно было завершиться к середине месяца. Обвинение аргументировало это тем, что оба дела лучше объединить в суде, когда утвержденное прокуратурой обвинительное заключение по дополнительным эпизодам поступит в Нижегородский райсуд.

Заседание по рассмотрению ходатайства Ильи Халтурина было отложено на 14 октября, но так и не состоялось. В суде выяснилось, что обвиняемого не привезли из следственного изолятора по «неизвестным причинам».

Адвокаты рассказали «Ъ-Приволжье», что их доверитель не болен, что могло бы стать препятствием для этапирования в суд. Причины, по которым Илью Халтурина не доставили на заседание, им неизвестны. О том, что заседание придется отложить, они узнали от конвоиров непосредственно перед началом процесса. При этом фигурантов других дел, рассматриваемых в этот день в суде, из СИЗО привезли.

Также с подсудимым не проводят никаких следственных действий, добавили адвокаты. При этом следствие пообещало провести необходимые действия до заседания по продлению Халтурину меры пресечения в виде ареста, срок которого истекает в конце ноября. Защитники уточнили «Ъ-Приволжье», что неоднократно заявляли ходатайства о проведении следственных действий, однако подзащитного об окончании следствия до сих пор не уведомили и не начали знакомить с материалами дела.

«Вероятнее всего, второе уголовное дело возбуждено, чтобы продлить Илье Халтурину арест», — отметили защитники.

В итоге суд отложил заседание по рассмотрению ходатайства о возврате уголовного дела прокурору на конец октября. Если просьба Ильи Халтурина будет удовлетворена, обвинение может обжаловать это решение суда в апелляции. В свою очередь защита также может обжаловать отказ суда в ходатайстве, что затянет рассмотрение дела по существу.

Илья Халтурин вину не признал.

Владимир Зубарев