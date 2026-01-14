В Татарстане 51 колледж и техникум войдут в эксперимент по сдаче двух ОГЭ

В этом году 51 образовательное учреждение среднего профессионального образования Татарстана будет участвовать в эксперименте по приему выпускников девятых классов на основе результатов только двух обязательных экзаменов — русского языка и математики. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки республики.

В Татарстане 51 колледж и техникум для эксперимента по сдаче двух ОГЭ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ В Татарстане 51 колледж и техникум для эксперимента по сдаче двух ОГЭ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Перечень участвующих колледжей и направлений подготовки является предварительным. Ожидается, что в рамках эксперимента обучение смогут начать более 4,9 тысячи студентов.

Ранее сообщалось, что Госдума одобрила расширение эксперимента, который уже проходит в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области.

Анна Кайдалова