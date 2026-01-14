В Нижневартовске находятся 46% вторичных квартир из нового ипотечного перечня

В перечень городов, в которых квартиры на вторичном рынке попадают под льготную ипотеку, с 1 января вошли Нижневартовск (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО — Югра), Каменск-Уральский и Первоуральск (Свердловская область) и еще 19 городов из разных регионов России. В Нижневартовске, как сообщили аналитики портала Движение.ру, находится 689 квартир, которые попадают под условия ипотеки. Это почти половина от общего числа квартир, которые расположены в добавленных в программу городах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

ДОМ.РФ расширил перечень городов, в которых действует льготная ипотека для вторичного жилья, добавив в него 22 города. Сейчас в списке всего 891 город. Купить квартиру на вторичном жилье по льготной ставке можно в городах, где количество строящихся многоквартирных домов не превышает два или их нет вовсе. Дом, в котором находится квартира, не должен быть старше 20 лет. Ставка по такой ипотеке составляет 6%.

Общее число квартир на вторичном рынке в Нижневартовске — 2,4 тыс., доля подходящих под условия ипотеки из них составила 28,8%. Он занял первое место в списке добавленных городов по этому показателю.

В Каменске-Уральском, занявшем второе место, находится 108 квартир, которые отвечают условиям льготной ипотеки. Это 10,3% от общего числа квартир на вторичном жилье (1 тыс. квартир). На третьем месте оказался Первоуральск — там требованиям отвечают 11% от общего предложения вторички. Это 70 квартир.

Сейчас в списке городов, доступных для вторичной ипотеки, 41 город Свердловской области, 13 городов в Ханты-Мансийском автономном округе, два города в ЯНАО и два города в Тюменской области.

Анна Капустина