Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ДОМ.РФ расширил перечень городов для льготной ипотеки на вторичное жилье

ДОМ.РФ обновил список городов, где можно приобрести жилье на вторичном рынке по программам семейной, дальневосточной и арктической ипотеки. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В расширенный список по семейной ипотеке, где семьям с детьми доступна льготная ставка не более 6% годовых, вошел 891 город в 83 регионах России. Перечень дополнен 22 городами в 15 российских субъектах, указано на сайте ДОМ.РФ. Среди них — Елец в Липецкой области, Орск в Оренбургской области, Нижневартовск в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. По программам дальневосточной и арктической ипотеки в новый список вошли 90 городов в 19 регионах.

Покупка квартиры на вторичном рынке по льготным программам возможна в населенных пунктах, где отсутствует активное жилищное строительство либо возводится не более двух многоквартирных домов. При этом возраст дома не должен превышать 20 лет на момент оформления кредита, а продавец и покупатель не могут состоять в родстве, быть членами одной семьи, бизнес-партнерами или иными взаимозависимыми лицами. Перечень таких городов пересматривается дважды в год — 1 января и 1 июля.

По словам управляющего директора ДОМ.РФ Светланы Некрасовой, расширение программ семейной, дальневосточной и арктической ипотеки на вторичное жилье позволило улучшить условия для более чем 12,7 тыс. семей в 2025 году.

Новости компаний Все