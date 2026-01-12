ДОМ.РФ расширил перечень городов для льготной ипотеки на вторичное жилье

ДОМ.РФ обновил список городов, где можно приобрести жилье на вторичном рынке по программам семейной, дальневосточной и арктической ипотеки. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В расширенный список по семейной ипотеке, где семьям с детьми доступна льготная ставка не более 6% годовых, вошел 891 город в 83 регионах России. Перечень дополнен 22 городами в 15 российских субъектах, указано на сайте ДОМ.РФ. Среди них — Елец в Липецкой области, Орск в Оренбургской области, Нижневартовск в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. По программам дальневосточной и арктической ипотеки в новый список вошли 90 городов в 19 регионах.

Покупка квартиры на вторичном рынке по льготным программам возможна в населенных пунктах, где отсутствует активное жилищное строительство либо возводится не более двух многоквартирных домов. При этом возраст дома не должен превышать 20 лет на момент оформления кредита, а продавец и покупатель не могут состоять в родстве, быть членами одной семьи, бизнес-партнерами или иными взаимозависимыми лицами. Перечень таких городов пересматривается дважды в год — 1 января и 1 июля.

По словам управляющего директора ДОМ.РФ Светланы Некрасовой, расширение программ семейной, дальневосточной и арктической ипотеки на вторичное жилье позволило улучшить условия для более чем 12,7 тыс. семей в 2025 году.